Признак , характерный для царства растений а) имеют клеточное строение б) дышат ,питаются ,растут в) имеют фотосинтезирующую ткань г) питаются готовыми органическими веществами

Биология
Признак , характерный для царства растений а) имеют клеточное строение б) дышат ,питаются ,растут в) имеют фотосинтезирующую ткань г) питаются готовыми органическими веществами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)дышат питаются растут.
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