Признак , характерный для царства растений а) имеют клеточное строение б) дышат ,питаются ,растут в) имеют фотосинтезирующую ткань г) питаются готовыми органическими веществами

Биология

Признак , характерный для царства растений а) имеют клеточное строение б) дышат ,питаются ,растут в) имеют фотосинтезирующую ткань г) питаются готовыми органическими веществами

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