Признаки цивилизации чем можно доказать. Неравенство между людьми , возникновение государства, появление городов , создание письменности
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Признаки цивилизации чем можно доказать. Неравенство между людьми , возникновение государства, появление городов , создание письменности
Ответ(ы):
Гость:
Нерванство людей-в захоронениях были веши побохаче и поскромнее значит у каждого было больше денег илименьше
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