Признаки изменений в растениях осенью

Признаки изменений в растениях осенью

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Деревья: листья желтеют, осыпаются дерево становиться голым мелкие растения: осенью они засыхают и погибают кустарники: так же как и деревья
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