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Признаки народной сказки
Признаки народной сказки
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Веселые и грустные, смешные и несмешные часто учат хорошему и доброму.
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