Прмогите пожалуйста .В ячейке В4 электронной таблицы записана формула = $С3*2. Какой вид приобретает формула, после того как ячейку В4 скопируют в ячейку В6? Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации.
Информатика
Прмогите пожалуйста .В ячейке В4 электронной таблицы записана формула = $С3*2. Какой вид приобретает формула, после того как ячейку В4 скопируют в ячейку В6? Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации.
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