Прмогите пожалуйста .В ячейке В4 электронной таблицы записана формула = $С3*2. Какой вид приобретает формула, после того как ячейку В4 скопируют в ячейку В6? Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации.

Информатика

Прмогите пожалуйста .В ячейке В4 электронной таблицы записана формула = $С3*2. Какой вид приобретает формула, после того как ячейку В4 скопируют в ячейку В6? Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации.

Автор: Гость