Прмогите пж нужно сочинение по капитанской дочке на тему: можно ли назвать отноше??ия гринёва с пугачёвым дружбой. есле можете то с цитатами
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Прмогите пж нужно сочинение по капитанской дочке на тему: можно ли назвать отноше??ия гринёва с пугачёвым дружбой. есле можете то с цитатами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношения Гринева и Пугачева можно легко счесть странными. Во время их первой встрече, Гринев проигрался Пугачеву,он тогда не знал кто это, и отдал заячий тулуп, за который очень сильно переживал Савельич, и казалось бы должен его ненавидеть ,новсе вышло иначе. Между Гриневым и Пугачевым возникли отнашения даже наподобие дружежеских, они общались наравных. Прчиной этому стало то, что Гриневбыл предельно честен с разбойником, не льстил и не подлизывался к нему, как например Швабрин. Пугачев уважал его ценности, его открытость и чесность, он не раз помагал ему. Во время казни он узнал Гринева среди огромной толпы и кивнул ему. Этот жест означает, что Пугачев признает в Петре Андреевиче своего друга, что он верит, что жизнь Гринева сложится лучше. Пугачев всего лишь кивнул - и смог скзать этим так много. А Гринев смог это понять, понять и принять то, что казнят человека, который помог ему гораздо больше любово другого соотечественника. Возможно, если бы они встретились при других обстаятельствах, то стали бы лучшими друзьями, хотя нет я уверена в этом.
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