Про четырёхзначное число говорят:"В записи числа встречаются цифры 1,4, и 5","В запис?? числа встречаются цифры 1,5, и 9","В записи числа встречаются цифры 7,8, и 9". Из них ровно два верных.Какие цифры встре-чаются в записи эт...

Математика

Про четырёхзначное число говорят:"В записи числа встречаются цифры 1,4, и 5","В запис?? числа встречаются цифры 1,5, и 9","В записи числа встречаются цифры 7,8, и 9". Из них ровно два верных.Какие цифры встре-чаются в записи этого числа?

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