Про читайте докажите что вы прочитали простые предложения 1. Соловей месяц поёт.2.Осень начинается.3. в сентябре лето кончается.4. в декабре зима стелет холосты 5. вор она круглый год каркает 6. мороз через реки на...
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Про читайте докажите что вы прочитали простые предложения 1. Соловей месяц поёт.2.Осень начинается.3. в сентябре лето кончается.4. в декабре зима стелет холосты 5. вор она круглый год каркает 6. мороз через реки наводит мосты
Ответ(ы):
Гость:
Во всех предложениях одно значение, поэтому они простые.
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