Проанализировать случай из жизни школьника Пети, который , по совету родителей, старался быть активным участником многих конкурсов и олимпиад. Однако при этом , в некоторых из них он никогда не занимал мест, а в некоторых были ...
Обществознание
Проанализировать случай из жизни школьника Пети, который , по совету родителей, старался быть активным участником многих конкурсов и олимпиад. Однако при этом , в некоторых из них он никогда не занимал мест, а в некоторых были лишь невысокие места. 1) Проанализируйте его деятельность по алгоритму - цель, средства, действия, результат. 2) Предположите, что он делал не так. 3)Дайте ему совет (рекомендации).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Его цель - занять первое место и добиться уважение от родителей, средства - его ум и активность, действия - участие в этих мероприятиях, результат - низкая оценка его действий, а также проигрыш. 2) Он шёл туда, где он был не особо силён. 3) Не слушать родителей, а думать собственной головой. Выбирать то, что он сможет решить и занять главное место.
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