Проанализировать случай из жизни школьника Пети, который , по совету родителей, старался быть активным участником многих конкурсов и олимпиад. Однако при этом , в некоторых из них он никогда не занимал мест, а в некоторых были ...

Обществознание

Проанализировать случай из жизни школьника Пети, который , по совету родителей, старался быть активным участником многих конкурсов и олимпиад. Однако при этом , в некоторых из них он никогда не занимал мест, а в некоторых были лишь невысокие места. 1) Проанализируйте его деятельность по алгоритму - цель, средства, действия, результат. 2) Предположите, что он делал не так. 3)Дайте ему совет (рекомендации).

Автор: Гость