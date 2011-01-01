Проанализируйте словосочетания.По какому признаку их можно сгруппировать?Запишите группами,одна Н или НН. Стриже..ые головы,рва..ый рукав,отшлифова..ая деталь,дисциплинирова..ая ученица,организова..ая экскурсия,испуга..ый малы...

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Проанализируйте словосочетания.По какому признаку их можно сгруппировать?Запишите группами,одна Н или НН. Стриже..ые головы,рва..ый рукав,отшлифова..ая деталь,дисциплинирова..ая ученица,организова..ая экскурсия,испуга..ый малыш,писа..ая,красками картина,мороже..ая рыба,,замороже..ая рыба,свежемороже..ая рыба,некипячё..ое молоко,посаже..ый дуб,посажё..ый отец,вымоще..ые дороги,неслыха..ая радость,жела..ый подарок,нехоже..ые тропы,хоже..ый-перехоже..ый,купле..ый мяч.

Автор: Гость