Проанализируйте особенности воспитания и сравните его с социализацией.

Рассматривают следующие особенности воспитания: многомерность, диалектичность, самоуправляемость, иерархичность, многофакторность, длительность, непрерывность, комплексность, вариативность, неопределенность, импульсивность, двусторонний характер воспитания.Воспитание – процесс целенаправленного развития личности, специальное создание условий для восприятия воспитуемым нравственных, этических норм и правил, знаний и умений посредством педагогической деятельности и собственной активности воспитуемого.Социализация – процесс, включающий усвоение человеком образцов поведения, норм, ценностей, установок, навыков, принятых в обществе, к которому относится данный индивид.Сравнение воспитания и социализации:1. Воспитание – составная часть сложного процесса социализации.2. В воспитании участвуют два субъекта («человек и человек»). Социализация представлена в контексте «человек и общество», субъект здесь только один.3. Воспитание – целенаправленный, контролируемый процесс, создающий оптимальные условия для подготовки нового поколения к дальнейшей общественной жизни. Социализация – процесс стихийный, в чем-то даже спонтанный. Им нельзя управлять, манипулировать.4. Воспитание – прерывистый, дробный процесс, социализация – непрерывный.5. Воспитание осуществляется здесь и сейчас, социализация происходит на протяжении всей человеческой жизни.