проанализируйте правила ,записанные в Уставе вашей школы о порядке сдачи экзаменов. Предположите ,с какими проблемами может столкнуться ученик на экза мене? как их разрешить

ну нужно учиться на экзаменах тебе технология не будет можно столкнутся с вопросами которые вы уже изучали и не могли ответить из за страха и волнения ну итд