Пробка плавает в воде. Как измениться Архимедова сила, действующая на пробку, если она будет плавать в масле? Плотность воды - 1000кг/м3 , масла - 900 кг/м3 , пробки - 400кг/м 3
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Пробка плавает в воде. Как измениться Архимедова сила, действующая на пробку, если она будет плавать в масле? Плотность воды - 1000кг/м3 , масла - 900 кг/м3 , пробки - 400кг/м 3
Ответ(ы):
Гость:
Действие Архимедовой силы уменьшится
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