Процессы демократизации в казахстане с 80-е годы. Создание общественных организаций

Командно-административная система, подавившая волнения вАлма- Ате в 1986 году, не смогла победить стремление народа к демократии и построению правового государства. За период с начала 1987 до конца 1991 года Казахстан из союзной республики превратился в независимое государство. В 1987 году вышли постановления Центрального комитета и Совета Министров Казахской ССР о казахском и русском языках. В сентябре 1987 года Верховный Совет республики принял «Закон о языках вКазССР». В документе было указано, что государственным языком является казахский язык, а русский язык – языком межнационального общения. В 1989 году на пост первого секретаря Центрального КомитетаКП Казахстана был избранН.Назарбаев. Осенью 1989 года в Казахстане прошли выборы в Верховный и местные Советы народных депутатов. К началу 90-х годов сузились возможности вмешательства партии во все сферы жизни. В Казахстане стали появляться неформальные движения и политические объединения. Одним из самых крупных было антиядерное экологическое движение «Невада- Семипалатинск». Летом 1990 года было создано гражданское движение «Азат». Основными целями организаторов движения было достижение суверенитета Казахстана, выхода его из СССР, развитие Казахстана, как самостоятельного государства, вхождение в мировое сообщество. Общество «Славяне» было создано для защиты интересов представителей славянских народов, живущих в Казахстане. Была создана организация казахстанских немцев «Видергебурт» («Возрождение»). К концу 1990 года общественных объединений в Казахстане было более 100.