Прочитай формулировки задач и скажи, что в них общего. 1. Миша нашел 5 белых грибов, а Маша - 7. На сколько больше белых грибов нашла Маша, чем Миша? 2. В красной коробке лежит 20 конфет, а в синей - 15. На сколько меньше кон...

Математика

Прочитай формулировки задач и скажи, что в них общего. 1. Миша нашел 5 белых грибов, а Маша - 7. На сколько больше белых грибов нашла Маша, чем Миша? 2. В красной коробке лежит 20 конфет, а в синей - 15. На сколько меньше конфет в синей коробке, чем в красной?

Автор: Гость