Прочитай и реши задания запиши только ответы А) увеличь 130 в 4 раза Б) на сколько 500 больше 170 В) число в котором 31 десяток увеличь в 2 раза Г) сколько килограммов в 1 тонне? Д) на сколько 1 кг больше чем 1 г?

Математика
Прочитай и реши задания запиши только ответы А) увеличь 130 в 4 раза Б) на сколько 500 больше 170 В) число в котором 31 десяток увеличь в 2 раза Г) сколько килограммов в 1 тонне? Д) на сколько 1 кг больше чем 1 г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 520 б) на 330 в) 62 десятка - 620 г) 0,001 кг д) на 999
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