Прочитай и сравни согласные. Как они произносятся ? А как пишутся на конце слова? г??иб, грибы, нож, ножи

Гость: Гость:

Гриб и Грибы. Гри [п] - буква Б теряет звонкость, потому что находится на конце, играет мягкую роль. Гри[б]ы - звук [Б] звонкий, приобрел твердость благодаря последующей букве Ы Нож и ножи. но[ш] - буква Ж потеряла звонкость, потому что находится на конце слова, играет мягкую роль. но [ж]и - буква Ж обрела звонкость и четкую произносимость благодаря последующему звуку И