Прочитай и закончи приглашения. Please join us at____party. We're going to have____party in school. Только правильно пишите?
Английский язык
Прочитай и закончи приглашения. Please join us at____party. We're going to have____party in school. Только правильно пишите?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Please join us at THE party. We're going to have A party in school.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Найдите общее сопротивление участка цепи на представленной схеме R1=16 ом R2=10 ом R3=26 ом R4=48 ом а)9 ом с)36 ом в)100 ом д)0.1 ом
Обществознание
Очень срочно до вторника по обществознанию 5 класс маленький докладчик на тему Эк??номия семейных ресурсов