Прочитай и закончи приглашения. Please join us at____party. We're going to have____party in school. Только правильно пишите?

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Прочитай и закончи приглашения. Please join us at____party. We're going to have____party in school. Только правильно пишите?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Please join us at THE party. We're going to have A party in school.
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