Прочитай и запиши как изменяются по лицам глаголы жечь течь обрати внимание в как??х формах проис ходит чередование согласных
Русский язык
Прочитай и запиши как изменяются по лицам глаголы жечь течь обрати внимание в как??х формах проис ходит чередование согласных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 лицо: я - жгу, теку мы - жжём, течём 2 лицо: ты - жжёшь, течёшь вы - жжёте, течёте 3 лицо: он, она, оно - жжёт, течёт они - жгут, текут.
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