Прочитай и запиши. Обозначь окончания. По темному лес - по темному лесу, осенние ли??т - ..., серые туча - ..., по тонкому лед - ..., быстримы шаг - ..., хмурым небо - ...

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Прочитай и запиши. Обозначь окончания. По темному лес - по темному лесу, осенние ли??т - ..., серые туча - ..., по тонкому лед - ..., быстримы шаг - ..., хмурым небо - ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лесу-у,листы-ы,тучи-и, льду-у, шагами-ами,небом-ом

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