Прочитай и запиши загадку и отгадку. во всех ли формах времени можно употребить глаголы, данные в скобках?поясни свой ответ: (пройти) девушка Беляна- (побелеть) вся долина. ПОМОГИТЕ СРОЧНО! отгадка такая:снежная метель
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Прочитай и запиши загадку и отгадку. во всех ли формах времени можно употребить глаголы, данные в скобках?поясни свой ответ: (пройти) девушка Беляна- (побелеть) вся долина. ПОМОГИТЕ СРОЧНО! отгадка такая:снежная метель
Ответ(ы):
Гость:
Прошла снежная белена.Побелела вся долина или можно так Пройдёт снежная белена побелеет вся долина.Нет не во всех формах времени можно употребить так как настоящее будет не посмыслу и в настоящее время эти слова поставить нельзя
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