Прочитай какой части речи является каждое слово путешествие путешествовать свер??ание Победа черный ужин рисунок Салют желтый беседа работа богатый оборона подбери и запиши рядом с каждым словом однокоренной глагол в неопределё...

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Прочитай какой части речи является каждое слово путешествие путешествовать свер??ание Победа черный ужин рисунок Салют желтый беседа работа богатый оборона подбери и запиши рядом с каждым словом однокоренной глагол в неопределённой форме Вставь пропущенные буквы выделите в глаголах суффикс

Автор: Гость