Прочитай какой части речи является каждое слово путешествие путешествовать свер??ание Победа черный ужин рисунок Салют желтый беседа работа богатый оборона подбери и запиши рядом с каждым словом однокоренной глагол в неопределё...
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Прочитай какой части речи является каждое слово путешествие путешествовать свер??ание Победа черный ужин рисунок Салют желтый беседа работа богатый оборона подбери и запиши рядом с каждым словом однокоренной глагол в неопределённой форме Вставь пропущенные буквы выделите в глаголах суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
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1. сущ. 2.глаг.3.сущ. 4. сущ. 5 прил. 6 сущ 7сущ 8 сущ 9 прил 10сущ 11сущ 12прил 13 глаг
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