Прочитай определить. Падеж имён существительных запиши по образцу предложения два.подошёл к мосту, стоял на мосту, весит на стене,прислонился к стене,написал брату,пришёл к брату ,подарок сестре,забочусь о сестре,остался без ло...
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Прочитай определить. Падеж имён существительных запиши по образцу предложения два.подошёл к мосту, стоял на мосту, весит на стене,прислонился к стене,написал брату,пришёл к брату ,подарок сестре,забочусь о сестре,остался без лошоди,дал овса лошади,котался на лошади.
Ответ(ы):
Гость:
К мосту д.п. на мосту п.п. на стене п.п. к стене д.п. брату д.п. к брату. д.п. сестре д.п. о сестре п.п. без лошади р.п. лошади д.п. на лошади п.п. Они стояли на мосту. На стене висела картина.
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