Прочитай отрывок из рассказа К.Паустовского"Кот-ворюга"Когда наконец ворюгу пойм??ли,его решили как следует накормить...2)Придумай заголовок к этому отрывку.Каким ты представляешь кота?Создай его словесный портрет.Вообрази,будт...

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Прочитай отрывок из рассказа К.Паустовского"Кот-ворюга"Когда наконец ворюгу пойм??ли,его решили как следует накормить...2)Придумай заголовок к этому отрывку.Каким ты представляешь кота?Создай его словесный портрет.Вообрази,будто он позирует тебе.

Автор: Гость