Прочитай отрывок из стихотворения "Чем пахнут ремёсла" У каждого дела Запах особ??й: В булочной пахнет Тестом и сдобой. Мимо столярной Идёшь мастерской, - Стружкою пахнет И свежей доской. Пахнет маляр Скипидаром и кра...
Обществознание
Прочитай отрывок из стихотворения "Чем пахнут ремёсла" У каждого дела Запах особ??й: В булочной пахнет Тестом и сдобой. Мимо столярной Идёшь мастерской, - Стружкою пахнет И свежей доской. Пахнет маляр Скипидаром и краской. Пахнет стекольщик Оконной замазкой. Куртка шофёра Пахнет бензином. Блуза рабочего - Маслом машинным. Пахнет кондитер Орехом мускатным. Доктор в халате - Лекарством приятным. Рыхлой землёю, Полем и лугом Пахнет крестьянин, Идущий за плугом. Рыбой и морем Пахнет рыбак. Только безделье Не пахнет никак. НАПИШИ КОРОТКИЙ РАССКАЗ НА ТЕМУ "Почему безделье ничем не пахнет"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безделье не пахнет ни чем потому что человек ничего не делает не пашет, не водит машину, не рыбачит. Оно не чем не похнет потому что не чем не занимается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При сжигании магния массой 10 г в кислороде выделилось 255 кдж энергии.Сколько энергии выделится при сгорании магния количеством 1 моль?
Математика
История
Портемунский мир между Россией и Японией подписан при посредничестве: Германии, США, Англии, Франции
Математика