прочитай пары слов к разным ли склонениям относится слова в парах заяц 3 скл зайчи??ка 1 скл мышь 3 скл. мышка 1 скл. сын 2скл сынишка 1 скл скатерть 3скл . скатерка 1скл. шоколад 3 скл. шоколадка 1 скл. кровать 3 скл. кроватка...
Русский язык
прочитай пары слов к разным ли склонениям относится слова в парах заяц 3 скл зайчи??ка 1 скл мышь 3 скл. мышка 1 скл. сын 2скл сынишка 1 скл скатерть 3скл . скатерка 1скл. шоколад 3 скл. шоколадка 1 скл. кровать 3 скл. кроватка 1 скланение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц(2ск.)-зайчишка(1 ск.)мышь(3с.)-мышка(1с)сын(2)-сынишка(1)скатерть(3с)-скатерка(1с)шоколад(2с)-шоколадка(1с)кровать(3с)-кроватка(1с)ель(3с)-елка(1с) ели-елкеплощадь(3с)-площадка(1с) площади-площадкенить(3с)-нитка(1с) нити-нитке)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
2 уравнение с точки зрения окислительно вычислительных реакций, а остальные это щ??лочные металлы, не разбираюсь! умоляю помгите 30 баллов! ОВР- эт...
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Сравни растения,опиши любое по плану (картофель) 1.Как называется это растение? 2.Как выглядит его стебель? 3.Листья этого растения простые и...
Алгебра