прочитай пары слов к разным ли склонениям относится слова в парах заяц 3 скл зайчи??ка 1 скл мышь 3 скл. мышка 1 скл. сын 2скл сынишка 1 скл скатерть 3скл . скатерка 1скл. шоколад 3 скл. шоколадка 1 скл. кровать 3 скл. кроватка...

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прочитай пары слов к разным ли склонениям относится слова в парах заяц 3 скл зайчи??ка 1 скл мышь 3 скл. мышка 1 скл. сын 2скл сынишка 1 скл скатерть 3скл . скатерка 1скл. шоколад 3 скл. шоколадка 1 скл. кровать 3 скл. кроватка 1 скланение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц(2ск.)-зайчишка(1 ск.)мышь(3с.)-мышка(1с)сын(2)-сынишка(1)скатерть(3с)-скатерка(1с)шоколад(2с)-шоколадка(1с)кровать(3с)-кроватка(1с)ель(3с)-елка(1с)                           ели-елкеплощадь(3с)-площадка(1с)         площади-площадкенить(3с)-нитка(1с)                        нити-нитке)
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