прочитай пары слов к разным ли склонениям относится слова в парах заяц 3 скл зайчи??ка 1 скл мышь 3 скл. мышка 1 скл. сын 2скл сынишка 1 скл скатерть 3скл . скатерка 1скл. шоколад 3 скл. шоколадка 1 скл. кровать 3 скл. кроватка...

Русский язык

прочитай пары слов к разным ли склонениям относится слова в парах заяц 3 скл зайчи??ка 1 скл мышь 3 скл. мышка 1 скл. сын 2скл сынишка 1 скл скатерть 3скл . скатерка 1скл. шоколад 3 скл. шоколадка 1 скл. кровать 3 скл. кроватка 1 скланение.

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