Прочитай почему не над каждым ударным слогом стоит знак ударения .договор дождь т??рты шофёр день свекла позвонит столяр щавель понял поняла записать слова в 4 столбика
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Прочитай почему не над каждым ударным слогом стоит знак ударения .договор дождь т??рты шофёр день свекла позвонит столяр щавель понял поняла записать слова в 4 столбика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь- гласная одна, она и будет ударной. шофёр: на ё всегда падает ударение. дождь. договор. шофер. понял день. торты. свекла. поняла столяр. позвонит
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