Прочитай. Правельно ли выполнен морфологический разбор глаголов? Если есть то исправь. Я очень люблю птиц. Люблю-глагол Начальная форма-любить Постоянные признаки: несов.в., 1 спр. Непостоянные признаки: изъяв. накл., наст...

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Прочитай. Правельно ли выполнен морфологический разбор глаголов? Если есть то исправь. Я очень люблю птиц. Люблю-глагол Начальная форма-любить Постоянные признаки: несов.в., 1 спр. Непостоянные признаки: изъяв. накл., наст.вр., 1-е лицо, ед.ч., м.р.. Я(что делаю?) люблю-сказуемое. Зимой наступили морозы. Наступили-глагол. Начальная форма-наступать Постоянные признаки-несов.в., 2 спр., прош.вр., 3 л., мн.ч. Морозы (что сделали?) наступили. Проверь себя: в первом разборе две ошибки, а во втором три ошибки. ПРОШУ ПОМОГИТЕ! ДАМ 30 баллов!!!

Автор: Гость