Прочитай предложение. Подчеркни все известные тебе орфограммы.Слова,отмеченные галочкой,разбери по составу.
Русский язык
Прочитай предложение. Подчеркни все известные тебе орфограммы.Слова,отмеченные галочкой,разбери по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу лес корень у окончаниевстречает встреч корень а суффикс ет окончание
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