Прочитай предложение. Подчеркни все известные тебе орфограммы.Слова,отмеченные галочкой,разбери по составу.

Русский язык

Прочитай предложение. Подчеркни все известные тебе орфограммы.Слова,отмеченные галочкой,разбери по составу.

Автор: Гость