Прочитай предложение. Подчеркни все известные тебе орфограммы.Слова,отмеченные галочкой,разбери по составу.

Русский язык
Прочитай предложение. Подчеркни все известные тебе орфограммы.Слова,отмеченные галочкой,разбери по составу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу лес корень  у окончаниевстречает встреч корень а суффикс ет окончание

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Для,нагревании бетонной плиты массой 200кг от температуры 10 °C до температуры 40°C потребовалось 5,3 МДж теплоты .Найдите удельную теплоемкость бе...
Ответить
Химия
Малекулярная масса cu2o
Ответить
География
С чем связано наличие большого числа остров в Тихом океане
Ответить
Українська мова
Звукобуквений аналіз слова пасажирів
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста!!!!Какие из перечисленных веществ можно определить методом кислотно-основного титрования: NaOH,NaCI,KMnO4,Na2CO3,CuSO4,H2O2,AlC...
Ответить