Прочитай предложения. Какие ошибки допущены? 1. Она так испугалась, что бросилась в обморок. 2. Она одевалась со всех ног. 3. Катя покраснело от корки до корки. 4. Её глаза смотрели то в лес, то по дрова. 5. Его съели уг...
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Прочитай предложения. Какие ошибки допущены? 1. Она так испугалась, что бросилась в обморок. 2. Она одевалась со всех ног. 3. Катя покраснело от корки до корки. 4. Её глаза смотрели то в лес, то по дрова. 5. Его съели угрызения совести.
Ответ(ы):
Гость:
1.Она так испугалась,что УПАЛА в обморок. 2.Катя покраснелА.
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