Прочитай предложения. Выпиши сравнения. Например: Глаза у волчицы светились, как два огонька. Глаза - два огонька. Тихая луна плыла, как величавый лебедь. Смола текла по стволу дерева, как прозрачная слеза. В реке, как в тём...

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Прочитай предложения. Выпиши сравнения. Например: Глаза у волчицы светились, как два огонька. Глаза - два огонька. Тихая луна плыла, как величавый лебедь. Смола текла по стволу дерева, как прозрачная слеза. В реке, как в тёмном зеркале, отражался лес. Таня ловко спускалась по склону горы, перепрыгивая с камня на камень, как горная козочка. На небосклоне, как снеговые горы, виднелись облака. Нахохленный воробушек прыгает по двору, прямо как шарик катится. Помогите пожалуйста! Это срочно! Мне завтра сдавать! За ранее спасибо!

Автор: Гость