Прочитай Прочитай правила остаток должен быть больше нуля или равен нулю но меньше делителя на основании этого правила Выпиши все остатки которые могут получиться при делении на 2 остаток может получиться при делении на определ...
Математика
Прочитай Прочитай правила остаток должен быть больше нуля или равен нулю но меньше делителя на основании этого правила Выпиши все остатки которые могут получиться при делении на 2 остаток может получиться при делении на определение На какое число могут получиться ровно 7 различных остатков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При делении на 2 остатки: 1 и 0. Всего 2 остатка. Ровно 7 остатков будет при делении различных чисел на 7: 0, 1, 2, ...6.
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