Прочитай скороговорки. Четко и ясно произнеси их.Найди однокоренные слова.Выпиши их.Обозначь в них корень.

Русский язык
Прочитай скороговорки. Четко и ясно произнеси их.Найди однокоренные слова.Выпиши их.Обозначь в них корень.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Перепела; перепёлки; перепелят - корень ПЕРЕПЕЛ 2. Горке; пригорке- корень ГОРК 3. Кукушка; кукушонку - корень КУКУШ 4. Ворона; воронёнка - корень ВОРОН 5. Покупки; покупки; покупки, покупки; покупочки - корень ПОКУП 6. Толком; толковать; без толку; расперетолковывать - корень ТОЛК 7. Ежа; ежата - корень ЕЖ Ужа; ужата - корень УЖ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
5 вопроса про жизнь Баха
Ответить
Математика
Начертите две прямые ,расстоянмя между которыми равно 25 мм
Ответить
История
Отличия между россией и египтом в столбик в древности
Ответить
Русский язык
ЧЕРНЫЙ.Лес,точно терем расписной,Лиловый,золотой,багряный,Веселой,пёстрою стеной стоит над светлою поляной.И.Бунин. Каким вы представили лес?Почему...
Ответить
Математика
4x+√(5x+10)=17 решите пж в скобках это всё под корнем
Ответить