Прочитай скороговорки. Четко и ясно произнеси их.Найди однокоренные слова.Выпиши их.Обозначь в них корень.

Русский язык

Прочитай скороговорки. Четко и ясно произнеси их.Найди однокоренные слова.Выпиши их.Обозначь в них корень.

Автор: Гость