Прочитай скороговорки. Четко и ясно произнеси их.Найди однокоренные слова.Выпиши их.Обозначь в них корень.
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Прочитай скороговорки. Четко и ясно произнеси их.Найди однокоренные слова.Выпиши их.Обозначь в них корень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Перепела; перепёлки; перепелят - корень ПЕРЕПЕЛ 2. Горке; пригорке- корень ГОРК 3. Кукушка; кукушонку - корень КУКУШ 4. Ворона; воронёнка - корень ВОРОН 5. Покупки; покупки; покупки, покупки; покупочки - корень ПОКУП 6. Толком; толковать; без толку; расперетолковывать - корень ТОЛК 7. Ежа; ежата - корень ЕЖ Ужа; ужата - корень УЖ
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