Прочитай скороговорку над каждым словом укажи число слонов В переноске у пригорка Собирал грибы Игорка

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Прочитай скороговорку над каждым словом укажи число слонов В переноске у пригорка Собирал грибы Игорка

Автор: Гость