Прочитай слова . Укажи сколько в каждом слове слогов. Подчеркни ударный слог котёнок , класс , мама , сын , ласточка , клетка , лиса , солнышко , зоопарк .

Русский язык
Прочитай слова . Укажи сколько в каждом слове слогов. Подчеркни ударный слог котёнок , класс , мама , сын , ласточка , клетка , лиса , солнышко , зоопарк .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котёнок - ко тё нок /ударный слог тё класс - всё слово мама - ма ма/ударный слог первый сын - всё слово ласточка - ла сто чка /ударный слог ла клетка - кле тка /ударный слог кле лиса - ли са /ударный слог са солнышко - со лны шко /ударный слог со зоопарк - зоо парк /ударный слог парк
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