Прочитай словосочитания . спиши , вставь пропущенные окончания. определи падеж . п??дчеркни имена существительные 3 - го склонения . идёт по пустын... - ... п. рассказал о фасол... - ... п. встанет в рощ... - ... п. гордиться д...

Русский язык

Прочитай словосочитания . спиши , вставь пропущенные окончания. определи падеж . п??дчеркни имена существительные 3 - го склонения . идёт по пустын... - ... п. рассказал о фасол... - ... п. встанет в рощ... - ... п. гордиться друг... - ... п. около дома бабушк... - ... п.

Автор: Гость