Прочитай словосочитания . спиши , вставь пропущенные окончания. определи падеж . п??дчеркни имена существительные 3 - го склонения . идёт по пустын... - ... п. рассказал о фасол... - ... п. встанет в рощ... - ... п. гордиться д...
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Прочитай словосочитания . спиши , вставь пропущенные окончания. определи падеж . п??дчеркни имена существительные 3 - го склонения . идёт по пустын... - ... п. рассказал о фасол... - ... п. встанет в рощ... - ... п. гордиться друг... - ... п. около дома бабушк... - ... п.
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Гость:
увидели в чаще-предлож
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