Прочитай стихотварение агние барто рыцари, выскажи свое мнение, в чем может быть причина такого поведения?

Русский язык
Прочитай стихотварение агние барто рыцари, выскажи свое мнение, в чем может быть причина такого поведения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчики вели себя не правильно, т.к. девочки выполняли тяжелую работа, хотя они слабее мальчиков. Мальчики же просто тащили стул, что должны были делать девочки.
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