Прочитай стихотварение. Какое настроение возникает после его прочтения? Объясни, почему. Выпиши глаголы. Определи их время и число. Рябина На тропинке - тень, Солнечная сетка. Через тын, через плетень Свесилась ветка. ...

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Прочитай стихотварение. Какое настроение возникает после его прочтения? Объясни, почему. Выпиши глаголы. Определи их время и число. Рябина На тропинке - тень, Солнечная сетка. Через тын, через плетень Свесилась ветка. Прибегу, прискачу, На носках привстану, Ветку за косы схвачу, Ягоды достану. У плетня посижу И на шелковинку Острожно нанижу Ягоду рябинку. Бусы горькие надень, Веточка, ветка! На тропинке - тень, Солнечная сетка.

Автор: Гость