Прочитай стихотварение. Какое настроение возникает после его прочтения? Объясни, почему. Выпиши глаголы. Определи их время и число. Рябина На тропинке - тень, Солнечная сетка. Через тын, через плетень Свесилась ветка. ...
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Прочитай стихотварение. Какое настроение возникает после его прочтения? Объясни, почему. Выпиши глаголы. Определи их время и число. Рябина На тропинке - тень, Солнечная сетка. Через тын, через плетень Свесилась ветка. Прибегу, прискачу, На носках привстану, Ветку за косы схвачу, Ягоды достану. У плетня посижу И на шелковинку Острожно нанижу Ягоду рябинку. Бусы горькие надень, Веточка, ветка! На тропинке - тень, Солнечная сетка.
Ответ(ы):
Гость:
Настроение весёлое. Свесилась-наст.вр,прибегу-будущ.вр,прискачу-будущ.вр,привстану-будущ.вр,схвачу-будущ.во,достану-будущ.вр,посижу-будущ.вр,нанижу-будущ.вр.Все глоголы в единственном числе.
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