Прочитай стихотворение Е.Благининой"Эхо". Эхо,эхо!Вот потеха! Обезьяна это эхо! Это эхо каждый раз Передразнивает нас. Выпиши из текста предложения,в которых:а)эхо сравнивается с обезьяной; б)даётся объяснение этому сравне...

Русский язык

Прочитай стихотворение Е.Благининой"Эхо". Эхо,эхо!Вот потеха! Обезьяна это эхо! Это эхо каждый раз Передразнивает нас. Выпиши из текста предложения,в которых:а)эхо сравнивается с обезьяной; б)даётся объяснение этому сравнению.Подчеркни слово на изучаемую орфограмму.

Автор: Гость