Прочитай стихотворение Е.Благининой"Эхо". Эхо,эхо!Вот потеха! Обезьяна это эхо! Это эхо каждый раз Передразнивает нас. Выпиши из текста предложения,в которых:а)эхо сравнивается с обезьяной; б)даётся объяснение этому сравне...
Русский язык
Прочитай стихотворение Е.Благининой"Эхо". Эхо,эхо!Вот потеха! Обезьяна это эхо! Это эхо каждый раз Передразнивает нас. Выпиши из текста предложения,в которых:а)эхо сравнивается с обезьяной; б)даётся объяснение этому сравнению.Подчеркни слово на изучаемую орфограмму.
Ответ(ы):
Гость:
А)Обезьяна это эхо....
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