Прочитай стихотворение Н.Антонова.Представь себе картину сегодняшнего осеннего ??ня.Совпадает ли она с той, что описана в стихотворении? Найди слова с нулевым окончание.Выпиши их.Обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто...

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Прочитай стихотворение Н.Антонова.Представь себе картину сегодняшнего осеннего ??ня.Совпадает ли она с той, что описана в стихотворении? Найди слова с нулевым окончание.Выпиши их.Обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто-то Выкрасил леса, Стали отчего-то Ниже небеса. Ярче запылали Кисточки рябин, Все цветы увяли, Лишь свежа полынь Я спросил у папы: -Что случилось вдруг? И ответил папа: -Это осень, друг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выкрасил основа всё слово,рябин основа всё слово,полынь основа всё слово,ответил основа всё слово,осень основа всё слово
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