Прочитай стихотворение випиши омоними с парами веснушкам нету сноса нет исчезают с носа я не жалея мыла нос терпеливо мыла зависело б от мыла веснушки я б отмыла
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Прочитай стихотворение випиши омоними с парами веснушкам нету сноса нет исчезают с носа я не жалея мыла нос терпеливо мыла зависело б от мыла веснушки я б отмыла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мыло(типо гель) и мыла(купалась) А дальше я не понимаю, так что раставь знаки препинания
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