Прочитай. Существительные в форме какого числа - единственного или множественног?? - нужно выбрать и вставить вместо точек? Почему? Объясни.Спиши. выдели окончания у существительных во множественном числе. Дождик (песенку,песе...

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Прочитай. Существительные в форме какого числа - единственного или множественног?? - нужно выбрать и вставить вместо точек? Почему? Объясни.Спиши. выдели окончания у существительных во множественном числе. Дождик (песенку,песенки) поёт: Кап,кап... Только кто её поймет - Кап,кап не поймем не ты не я Но зато поймут (цветок цветы) И весенняя листва И зелёная (трава травы) Лучше всех поймёт (зерно зерна) проростать начнёт оно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Песенку,цветы,трава,зерно
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