Прочитай текст. Э этом тексте можно выделить пять абзацев. После текста записаны вопросы к каждому абзацу. Прочитай вопросы. Правильно ли они заданы? Если какой-то вопрос задан неправильно, исправь его задай свой вопрос. Озагл...
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Прочитай текст. Э этом тексте можно выделить пять абзацев. После текста записаны вопросы к каждому абзацу. Прочитай вопросы. Правильно ли они заданы? Если какой-то вопрос задан неправильно, исправь его задай свой вопрос. Озаглавить текст. Однажды прилетел ветер к синему морю и стал волны гонять. А на них качается парусный кораблик. Завыл ветер: - Кораблик. кораблик, я тебя волной накрою - потоплю! - Попробуй. Ветер дует, старается, а кораблик все не тонет. Поднатужился, еще сильнее подул - и ... запутался в белых парусах. Барахтается, сам на себя злится. А парус от ветра захлопали, словно в ладоши, пузырем раздулись, да как помчали кораблик по морю! Рассердился ветер, зверем бросился обратно на берег. Смотрит, мельница стоит. - Мельница, мельница, я тебя опрокину! Но мельница не поддаётся, только крыльями еще пуще машет, еще сильнее крутит жернова, зёрна перемалывает. С той поры ветер все сердится на корабли да на мельницы, все хочет корабли потопить, мельницы с ног свалить, а вместо этого... работает! Заставили буяна работать. Вопросы к тексту 1. Что захотел ветер сделать с клрабликом? 2. Кто запутался в парусах? 3. С кем ветер решил бороться на берегу? 4. Что стала делать мельница? 5. Кого назвали буяном?
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