Прочитай текст. Какие из слов-синонимов, помещенных в скобках, кажутся тебе наиболее удачными? Спиши текст с выбранными словами, раскрой скобки. Зима (спряталась, скрылась, притаилась) в дремучем лесу. (Кружатся, вьются, вращаю...

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Прочитай текст. Какие из слов-синонимов, помещенных в скобках, кажутся тебе наиболее удачными? Спиши текст с выбранными словами, раскрой скобки. Зима (спряталась, скрылась, притаилась) в дремучем лесу. (Кружатся, вьются, вращаются) в воздухе ( легкие, невесомые) снежинки. (Мохнатые, косматые, лохматые) ели (укрылись, укутались) белым пушистым одеялом. Снег (светится, сверкает, сияет) на солнце. И (дремучий, густой, глухой) лес теперь уже не кажется таким (мрачным, темным). Одетый в зимний кружевной наряд, он стоит (тихий, бесшумный, безмолвный) и торжественный.

Автор: Гость