Прочитай текст какое время года описано в нем по каким словам ты догадался найди и выпиши имена существительные обазначь в них окончание основу корень

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Прочитай текст какое время года описано в нем по каким словам ты догадался найди и выпиши имена существительные обазначь в них окончание основу корень

Автор: Гость