Прочитай текст какое время года описано в нем по каким словам ты догадался найди и выпиши имена существительные обазначь в них окончание основу корень
Русский язык
Прочитай текст какое время года описано в нем по каким словам ты догадался найди и выпиши имена существительные обазначь в них окончание основу корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты объясни какой текст какие слова. Мы как отвечать должны залезть к тебе в мозги что ли
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