Прочитай текст. Какова его тема? А ныне идут следопыты, Туда, где когда-то ровес(?)ники шли... (Не)будут, (не)будут, (не)будут забыты Ребята-герои родим(?) земли. 1)Выпиши из предложения словосочетания с прилагательными в...

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Прочитай текст. Какова его тема? А ныне идут следопыты, Туда, где когда-то ровес(?)ники шли... (Не)будут, (не)будут, (не)будут забыты Ребята-герои родим(?) земли. 1)Выпиши из предложения словосочетания с прилагательными во множественном числе.Просклоняй их. Как будешь выбирать гласные в безударных окончаниях?СРОЧНО ПРОШУ

Автор: Гость