Прочитай текст найди слова которые обозначают действия предметов. поставь к ним вопросы действия каких предметов они обозначают. от каких слов ты поставишь от каких слов поставишь вопрос. скоро весна. все ярче светит солнышко.

Русский язык
Прочитай текст найди слова которые обозначают действия предметов. поставь к ним вопросы действия каких предметов они обозначают. от каких слов ты поставишь от каких слов поставишь вопрос. скоро весна. все ярче светит солнышко.
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Гость:
Скоро(что)вена, все ярче светит(что)солнышко
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