Прочитай текст найди слова которые обозначают действия предметов. поставь к ним вопросы действия каких предметов они обозначают. от каких слов ты поставишь от каких слов поставишь вопрос. скоро весна. все ярче светит солнышко.

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Прочитай текст найди слова которые обозначают действия предметов. поставь к ним вопросы действия каких предметов они обозначают. от каких слов ты поставишь от каких слов поставишь вопрос. скоро весна. все ярче светит солнышко.

Автор: Гость