Прочитай текст! Но вот Аня, держа палец на строчке, оборачивается к сестре и спрашивает: – Тамара, что такое «байбак»? Тамара не знает, она тоже слышит это слово впервые. Надо бы посмотреть в словаре. Но для этого нужно вста...

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Прочитай текст! Но вот Аня, держа палец на строчке, оборачивается к сестре и спрашивает: – Тамара, что такое «байбак»? Тамара не знает, она тоже слышит это слово впервые. Надо бы посмотреть в словаре. Но для этого нужно встать, подойти к шкафу, листать толстый словарь… пока-то найдёшь то, что нужно. «Может быть, слово станет понятным из всей фразы», – думает Тамара и просит сестру: – Прочитай всё предложение. Аня читает: – Он был байбаком». «Нет, из фразы ничего не ясно», – вздыхает Тамара. А вставать с дивана, на котором так удобно и тепло, не хочется. Помолчав, она говорит: – Это старое слово… ну, когда ещё были помещики, то некоторые крепостные крестьяне, укладывая спать барских детей, баюкали их. Вот они-то и назывались этими… байбаками. – Спасибо, – благодарит Аня и продолжает читать. А довольная Тамара жмурится и натягивает на ноги пушистое одеяло. Кончив читать, Аня берёт книгу, надевает пальто и уходит в библиотеку. Возвращается она хмурая, расстроенная. Тамара всё ещё лежит на диване. Сердито сдвинув брови, Аня ей говорит: – Вот что, байбак, мама велела тебе сходить в магазин! – При чём здесь байбак? – смеётся Тамара, но недовольное лицо сестрёнки заставляет её насторожиться. «Всё-таки надо посмотреть, что означает это слово, – думает Тамара, – почему она так называла меня?» Тамара достаёт словарь. Вот нужное слово найдено: «Байбак – степной грызун из рода сурков, осенью и зимой впадающий в спячку», – читает Тамара и удивленно пожимает плечами, но дальше есть ещё одно значение этого слова: «Байбаком называют неповоротливых, ленивых, не желающих работать людей». Старшая сестра закрывает словарь и чувствует, как её лицо заливает румянец. Составь план прочитанного текста! ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

Автор: Гость