Прочитай текст. о чем рассказывается в тексте? какому из видов текстов он относится ?Озаглавь текст. раздели текст на три части и Спиши

Русский язык
Прочитай текст. о чем рассказывается в тексте? какому из видов текстов он относится ?Озаглавь текст. раздели текст на три части и Спиши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это текст о зверенке, он художественный 
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