Прочитай текст. о чем рассказывается в тексте? какому из видов текстов он относится ?Озаглавь текст. раздели текст на три части и Спиши

Русский язык

Прочитай текст. о чем рассказывается в тексте? какому из видов текстов он относится ?Озаглавь текст. раздели текст на три части и Спиши

Автор: Гость