Прочитай текст песни, которой поздравляли молодоженов . Заполни пропуски Еще дома ли хозяин , во дому ли господин? Поздравляем с молодцом, С Алексеюшкой! Со вьюницей-молодицей, Со Татьянушкой! Сколько в лесу пеньков- ....
Окружающий мир
Прочитай текст песни, которой поздравляли молодоженов . Заполни пропуски Еще дома ли хозяин , во дому ли господин? Поздравляем с молодцом, С Алексеюшкой! Со вьюницей-молодицей, Со Татьянушкой! Сколько в лесу пеньков- .................................................. ....................................................! Сколько в лугу кочек- ................................................................... .....................................................................!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столько вам сыночков,столько вам и дочек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Мотоциклист проехал 190 км первые 4 часа он ехал со скоростью 30 км ч остальной путь проехал за 2 часа с какой скоростью он проехал оставшийся путь?