Прочитай текст песни, которой поздравляли молодоженов . Заполни пропуски Еще дома ли хозяин , во дому ли господин? Поздравляем с молодцом, С Алексеюшкой! Со вьюницей-молодицей, Со Татьянушкой! Сколько в лесу пеньков- ....

Окружающий мир

Прочитай текст песни, которой поздравляли молодоженов . Заполни пропуски Еще дома ли хозяин , во дому ли господин? Поздравляем с молодцом, С Алексеюшкой! Со вьюницей-молодицей, Со Татьянушкой! Сколько в лесу пеньков- .................................................. ....................................................! Сколько в лугу кочек- ................................................................... .....................................................................!

Автор: Гость